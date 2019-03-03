Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала первое золото Универсиады

Компанию на пьедестале 24-летней россиянке составили соотечественницы Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко.

Лыжница Алиса Жамбалова победила в индивидуальной гонке на пять километров классическим стилем на Универсиаде в Красноярске.

Российская спортсменка показала время 14 минут 48,6 секунды. Серебряная награда в активе соотечественницы Жамбаловой Екатерины Смирновой (отставание 3,7 секунды). Бронзу также завоевала представительница России — Яна Кирпиченко (+3,8).

Жамбалова была серебряным призёром чемпионата России в 2014 году в эстафете, в 2017 году на национальном чемпионате она становилась второй в скиатлоне. Также Жамбалова участвовала в Олимпиаде в Пхёнчхане, где заняла 15-е место в гонке на 30 километров классическим стилем.

Напомним, в проходящей в Красноярске Универсиаде-2019 принимают участие около трёх тысяч спортсменов из 50 стран. Они выявляют сильнейшего в 11 видах спорта. Завершится зимняя Универсиада 12 марта.

Ранее Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что Универсиада-2019 войдёт в историю мирового спорта.