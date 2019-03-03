"Аварии разобраны". Движение на МКАД открыто после нескольких ДТП

Ограничений движения на МКАД больше нет, все аварии разобраны. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— Сейчас все аварии на МКАД разобраны, ограничений движения нет. Дорожное движение постепенно восстанавливается, — говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, на МКАД произошло множество мелких аварий, на одной только западной части дороги столкнулось 19 машин. В ЦОДД призвали водителей быть более внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и заранее тормозить.

С раннего утра 3 марта столичный регион оказался во власти южной периферии циклона — в город и область пришли потепление и метель. В связи с неблагоприятными погодными условиями транспортный комплекс Москвы посоветовал автовладельцам пользоваться общественным транспортом.

Несмотря на предупреждения, на одной только МКАД столкнулось 38 машин. Лайф публиковал видео с места инцидента.