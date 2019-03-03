Мэр Риги объяснил решение пожертвовать постом ради выборов в Европарламент

По словам градоначальника, ему важно сохранить коалицию партий, поскольку их избирателей унижают и оскорбляют.

Мэр Риги Нил Ушаков, принявший решение участвовать в выборах в Европарламент, заявил, что против него "объявлена война". Он отметил, что решил пожертвовать своей должностью, чтобы сохранить коалицию партий "Согласие" и "Честь служить Риге". Об этом градоначальник написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Идет война против "Согласия". Все годы, сколько существует наша партия. Все годы, сколько я сам работаю в политике. Вокруг нас рисуют красные линии, — пишет Ушаков.

По его словам, избирателей партии, которую он возглавляет, унижают и оскорбляют, а ведут войну партии, которые "только что снова обманули своих избирателей": сократили количества министерств, отказали в повышении зарплат и пенсий и многое другое. Градоначальник также уточнил, что знает причину этой войны.

— В этом новом витке войны главной целью стал я. Вся война сконцентрировалась на мне лично, на моей семье, на моей команде. Меня заставляют только бороться за своё кресло, — отметил Ушаков.

Он добавил, что чем больше пытаются бороться с ним, тем больше страдают рижане.

Выборы в парламент Европы пройдут в конце мая.