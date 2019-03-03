В МГУ планируют провести "Скрипальские чтения"

Цель мероприятия — получить и поделиться знаниями в области изучения информационных войн.

Факультет политологии Московского государственного университета планирует провести первые "Скрипальские чтения". Информация о проведении такого мероприятия появится в ближайшие дни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Отмечается, что на него будут приглашены специалисты, которые занимаются изучением информационных войн. Инициатива принадлежит политологу Андрею Манойло. Цель мероприятия — получить и поделиться знаниями в области изучения информационных войн.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что на мероприятие приглашены Александр Петров и Руслан Боширов, но, как отметили в пресс-службе вуза, их на мероприятии не ждут.

Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон подозревает в этом двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая представить доказательства и провести совместное расследование.