В Башкирии накажут врача, наложившего пенсионерке шину из швабры

Надзорное ведомство выяснило, что в медицинском учреждении были необходимые средства для фиксирования переломов.

Прокуратура Башкирии требует привлечь к дисциплинарной ответственности врача, который не оказал надлежащую помощь пенсионерке, поступившей с переломом. В Кушнаренковском районе республики пожилой женщине наложили шину из старой швабры и отправили домой. Видео с инцидентом опубликовал телеканал 360°.

— При оказании ей первичной медицинской помощи медики нарушили законодательство в сфере здравоохранения, — говорится в сообщении прокуратуры по Республике Башкортостан.

Ранее Лайф рассказывал, что, после того как СМИ сообщили об этом инциденте, республиканский Минздрав распорядился перевести 82-летную женщину в 21-ю больницу Уфы.