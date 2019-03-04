Начальник отдела "Роскосмоса" назвал жителей хрущёвок "скотобазой"

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Начальник отдела "Роскосмоса" назвал жителей хрущёвок "скотобазой"

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По мнению Станислава Жаркова, люди, проживающие в типовых пятиэтажках, быстро испортят новое жильё.

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения "Роскосмоса" Станислав Жарков назвал жителей хрущёвок "скотобазой". В Сети опубликованы скриншоты его переписки в "Фейсбуке" по поводу строительства новых домов в Москве.

Так, по мнению Жаркова, люди, проживающие в типовых пятиэтажках, быстро испортят новое жильё.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/szharkov?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDgtHW3MzGZbP-4MYyK0vzg5xe4mHPSxshlqAyiJ91B4hdxMkTVHhvV_RpKLaDxfcBo5ch4FqwqSVX9&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong><ins>Станислав Жарков</ins></strong></a></p>

— Неплохо, конечно, жаль только контингент из хрущёвок засрёт это всё за пару лет, — написал он.

Когда пользователи возмутились его репликой, Жарков в ответ написал разным пользователям: "Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущёвки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орёшь по ночам или всё сразу?"

Напомним, летом 2018 года на просторах "Фейсбука" разгорелся скандал из-за высказывания бывшей пиарщицы "Леруа Мерлен" Галины Паниной, которая в комментариях к своему посту написала, что с помощью публикации отлично "вскрывает ватку". Ситуация вызвала общественный резонанс, в итоге Панина решила уволиться из компании.

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