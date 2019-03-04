Зеленский увеличил отрыв от остальных кандидатов в президенты Украины

Он сейчас лидирует как в общем рейтинге кандидатов, так и в ситуации моделирования второго тура выборов.

Актёр, продюсер Владимир Зеленский, который лидирует в предвыборной президентской гонке на Украине, укрепил свои позиции, увеличив отрыв от ближайших соперников. По последним данным группы "Рейтинг", опубликованным сегодня, за Зеленского готовы проголосовать на выборах 25,1% избирателей.

На втором месте нынешний президент Пётр Порошенко, заручившийся поддержкой 16,6% граждан. В спину ему дышит лидер оппозиции Юлия Тимошенко (16,2%). В то же время Порошенко возглавляет антирейтинг — почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

Интересен расклад и в гипотетическом втором туре. Так, в паре Тимошенко — Порошенко лидирует лидер "Батьковщины" (31% против 24%). Зеленский же лидирует как в паре с Порошенко (42% против 24%), так и с Тимошенко (37% против 24%).

Опрос проводился с 19 по 28 февраля среди 2500 человек во всех украинских регионах.

Напомним, на Украине в этом году ЦИК страны зарегистрировала рекордное число кандидатов на высший пост — 44. Выборы в стране назначены на 31 марта. Если же никто из кандидатов не получит более 50% голосов в первом туре, 21 апреля пройдёт второй тур среди двух лидеров.

Ранее по результатам другого опроса сообщалось о рейтинге Зеленского на уровне 18%.