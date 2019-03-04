Названа причина массового отравления малышей в детсадах Брянска

Проблема оказалась в молочной продукции, которую в детские учреждения привозит один поставщик.

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления воспитанников пяти детских садов Брянска. Как сообщает областное управление СК РФ, экспертиза показала наличие бактерий кишечной палочки в кефире и сметане для малышей.

ЧП произошло 20 февраля. После употребления молочных продуктов малыши в детсадах "Жемчужинка", "Сказочный", "Катюша", "Буратино" и "Веснушки" в Брянске почувствовали себя плохо. Врачи выявили у них симптомы отравления. Оказалось, что поставщиком молочки в учреждения является одно и то же предприятие.

СК выясняет все обстоятельства произошедшего. Дело возбуждено по статье "Производство, хранение, перевозка, сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, предназначенной для детей в возрасте до 6 лет".

Ранее Лайф писал, что на Сахалине три девочки и один мальчик 13–14 лет нашли упаковку таблеток и решили её съесть. В итоге всех школьников пришлось госпитализировать. Сегодня, 4 марта, детей выписали из больницы.