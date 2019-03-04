На крыше офиса Зеленского в Киеве обнаружили прослушку

Полиция осматривает место происшествия и изымает оборудование. Информацию о находке передали в прокуратуру и СБУ.

На крыше офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнаружили прослушку. Об этом рассказал глава МВД страны Арсен Аваков.

По информации пресс-службы министерства, в полицию сообщили о неизвестной коробке на крыше здания на улице Белорусской, где находится офис кандидата.

— Полиция Киева обнаружила возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, — говорится в сообщении Авакова. — Ведётся расследование.

Отмечается, что сами коробки опасности не представляют. Полиция осматривает место происшествия и изымает оборудование. Информацию о находке передали в прокуратуру и СБУ.

Напомним, выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Как писал Лайф, лидером в предвыборной гонке является именно Зеленский. За него готово проголосовать на выборах 25,1% избирателей.