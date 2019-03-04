МИД РФ назвал отравление Скрипалей трюком Лондона для отвлечения от Brexit

В ведомстве отметили, что в Британии переключили внимание подданных на якобы исходящую от России угрозу.

История с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери направлена на то, чтобы отвлечь британских граждан от Брексита и связанных с ним проблем. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

— Инцидент в Солсбери — это трюк, "дохлый кот", швыряя которого в информационное поле, британские власти рассчитывают как минимум переключить внимание собственных граждан с неприятных для себя тем, — говорится в сообщении МИД РФ в "Фейсбуке".

В ведомстве пояснили, что английское выражение "швырнуть на стол дохлого кота" является аналогом более поэтичного русского "хвататься за спасительную соломинку". Как считают в МИД РФ, в данном случае Лондон попытался "консолидировать нацию перед лицом "зловещей российской угрозы".

В министерстве напомнили, что Британия так и не смогла внятно объяснить, что случилось 4 марта 2018 года в Солсбери. Однако налицо трагические последствия: один человек погиб, о судьбе двух россиян ничего не известно. При этом в ведомстве отметили, что обстоятельства смерти британского подданного также до сих пор окутаны тайной.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "трагикомической" годовщину "дела Скрипалей". В свою очередь британский премьер Тереза Мэй сообщила, что город Солсбери позитивно справился с последствиями "губительного и опрометчивого" происшествия.