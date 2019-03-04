Не погода, а противоречия. Москвичам рассказали, когда придёт весна

По словам руководителя Гидрометцентра, уже в ближайшие дни можно будет заметить, что потепление опережает график.

Весна 2019 года будет противоречивой в плане погоды для столичного региона. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Дмитрий Киктёв. В то же время на вопрос News.ru о том, когда в Москве и Подмосковье растает снег, главный метеоролог страны заявил, что климатическую весну можно ждать в 20-х числах марта.

— Если март всё-таки ещё зимний месяц, так как снег не растаял и реки находятся подо льдом, то апрель — месяц, когда всё меняется стремительно и происходит постепенный переход к лету, — отметил Киктёв во время пресс-конференции.

При этом специалист добавил, что уже в ближайшие дни можно заметить, что потепление опережает график, так как даже в Центральном регионе температура воздуха переходит отметку в ноль градусов лишь в конце марта.

А пока нужно готовиться в том числе и к морозам.