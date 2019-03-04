Всё те же лица. Forbes назвал богатейшего человека в мире

За год основатель Amazon лишь увеличил своё состояние на 19 миллиардов долларов.

Финансово-экономический журнал Forbes подтвердил звание Джефа Безоса как самого богатого человека на планете. Теперь он владеет 131 миллиардом долларов США. Помимо интернет-магазина Amazon Безос является владельцем аэрокосмической компании Blue Origin и газеты The Washington Post.

Позиция Безоса может пошатнутся в следующем году, потому что он разводится со своей супругой Маккензи. Согласно законам Вашингтона, где пройдёт процедура, в случае отсутствия брачного контракта всё совместно нажитое имущество будет поделено поровну между супругами.

Если Маккензи отсудят половину, она потеснит наследницу L'Oréal на месте самой богатой женщины. А вот позиции её мужа значительно упадут.

Недавно самый богатый человек в мире заявил, что таблоиды шантажируют его интимными фотографиями.