Названо имя самой богатой женщины Земли

Француженка является наследницей парфюмерного холдинга L'Oréal и председателем правления организации.

Самой богатой женщиной журнал Forbes назвал Франсуазу Бетанкур-Майерс с состоянием в 49,3 миллиарда долларов. В общем же списке миллиардеров она занимает только 15-ю строчку.

Бетанкур-Майерс живёт в Париже, а помимо основной работы руководит благотворительным фондом, который поощряет развитие науки и искусства. Женщина написала книгу об античных богах и комментарии к Библии.

За звание самой богатой женщины француженка ежегодно борется с Алисой Уолтон — единственной дочерью основателя сети супермаркетов Walmart.

Сам список Forbes World 2019 года будет полностью опубликован завтра, 5 марта. По предварительным сведениям, самым богатым человеком в мире остаётся Джефф Безос. Однако из-за грядущего развода его позиция в рейтинге может сильно опуститься.