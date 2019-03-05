Да, госпожа! Стало известно, в каких сферах чаще руководят женщины

Чаще всего встретить в России женщину, занимающую руководящий пост, можно в сфере администрирования, гостиничного и отельного бизнеса и в корпоративном секторе. Об этом сообщает ТАСС.

Среди специалистов высшего уровня в сфере бизнеса и администрирования представительницы прекрасного пола составляют около 84% сотрудников. Среди руководителей гостиничного и ресторанного бизнеса — порядка 78%. В корпоративном секторе эта цифра составила 63%. Почти половина женщин-руководителей — 48,2% — наблюдается в области науки и техники.

Также отмечается высокий уровень занятости российских женщин — по данным Росстата, трудоустроено более 63,3%. В то время как у мужчин этот показатель оказался немного выше — 76,5%.

При этом, несмотря на все гендерные равенства, которые существуют в России, разница в зарплатах между мужчинами и женщинами, хоть и сокращается, по-прежнему может составлять порядка 30%.