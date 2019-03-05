Правительство Китая пообещало "снова сделать небо голубым"

На борьбу с загрязнением воздуха, воды и почвы страна в этом году решила потратить заметно больше, чем в 2018-м.

Правительство Китая в 2019 году потратит на борьбу с загрязнением окружающей среды 60 миллиардов юаней, или 8,9 миллиарда долларов. Об этом написано в проекте бюджета страны.

Сообщается, что 25 миллиардов юаней выделят на очищение воздуха. Это на четверть больше, чем год назад. Кроме того, 30 миллиардов юаней пойдут на заботу о чистоте воды и ещё пять миллиардов — на предотвращение загрязнения почвы. Это на 40 с лишним процентов больше, чем в 2018 году.

Стоит отметить, что в последние годы Китай активно занимается экологией с целью "снова сделать небо голубым" — в частности, закрывает угледобывающие и другие промышленные предприятия.

На севере страны в 2017 году перешли на газовое отопление, из-за чего пришлось увеличить закупки природного газа.

Как ранее писал Лайф, в Китае в 2019 году также увеличится военный бюджет, он составит 177,6 миллиарда долларов.