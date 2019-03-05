За несколько дней до суицида вокалист The Prodigy расстался с женой

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За несколько дней до суицида вокалист The Prodigy расстался с женой

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Предполагается, что музыкант вновь стал принимать наркотики, от которых ему помогла отказаться как раз Маюми Каи.

За несколько дней до суицида вокалист The Prodigy Кит Флинт расстался со своей женой — японским диджеем Маюми Каи, на которой женился в 2006 году. Как сообщает The Daily Mail, музыкант также выставил на продажу свой дом.

Издание вспоминает фразу исполнителя трёхгодичной давности, когда в интервью он сказал: "Когда меня всё достанет, я убью себя". The Sun пишет, что Флинт мог снова начать принимать наркотики, от которых ему помогла отказаться как раз супруга. Сообщается, что с Нового года и до сих пор Каи находится в Японии.

В то же время примерно за 48 часов до смерти 49-летний музыкант участвовал в марафоне на пять километров и выглядел здоровым. В забеге второго марта он показал свой лучший результат — 21 минуту и 22 секунды.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/chelmsfordcentralparkrun/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>Chelmsford Central parkrun</ins></strong></a></p>

Напомним, вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мёртвым в своём доме в графстве Эссекс 4 марта. Обстоятельства смерти музыканта раскрыла полиция. Ранее Лайф писал, как российские звёзды прощаются с Китом Флинтом.

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