Чтоб не плакал. В Кургане уволили воспитательницу, заклеившую малышу рот скотчем

Женщина привлечена к уголовной ответственности по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В Кургане уволили воспитательницу детсада, которая в конце декабря 2018 года заклеила ребёнку рот скотчем, чтобы тот не плакал. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Факт применения недозволенных методов работы был установлен при проверке. Как выяснилось, после того как малышу заклеили рот, он сильно испугался и какое-то время не мог дышать.

— Воспитатель уволена с занимаемой должности, — говорится в сообщении.

Помимо того, она привлечена к уголовной ответственности по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Как писал Лайф, ранее в Дагестане уволили воспитательницу детдома за то, что она избила ребёнка.