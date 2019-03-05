В Германии предъявили обвинения россиянину по делу о подготовке теракта

Ранее сообщалось, что Магомед-Али С. планировал взрыв вместе с тунисцем Анисом Амри, совершившим наезд на людей в декабре 2016 года в Берлине.

Генпрокуратура Германии предъявила обвинения россиянину Магомеду-Али С., подозреваемому в планировании теракта в этой стране и хранении дома взрывчатки. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Напомним, 31-летний гражданин России был задержан в августе 2018 года. Сообщалось, что он мог иметь контакты с тунисцем Анисом Амри, исполнителем теракта в Берлине в декабре 2016 года, когда он на грузовике протаранил ярмарку в центре немецкой столицы. Тогда погибло 12 человек, ещё 48 получили ранения.

Как писал Лайф, следствие сообщало, что Анис Амри готовил взрыв вместе с 22-летним Клементом Б. из Франции и россиянином Магомедом-Али С. Они приобрели большое количество компонентов для изготовления взрывчатки, которые хранили в Берлине в квартире Магомеда-Али.

С момента задержания россиянин находился в СИЗО.