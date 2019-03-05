Сенаторы предложили создать в России платные вытрезвители

Предполагается, что в них будут увозить только тех, кто уже не в состоянии добраться домой.

В Совете Федерации предложили воссоздать в России систему вытрезвителей, но сделать их платными. Соответствующий законопроект, как пишет РБК, уже подготовлен Комитетом по социальной политике.

Как рассказал председатель комитета Валерий Рязанский, региональные власти предлагается наделить правом создания вытрезвителей на основе государственно-частного партнёрства. Такие учреждения планируется сделать платными. Однако подчёркивается, что этот механизм пока не проработан.

Авторы документа предложили доставлять в вытрезвители людей, которые не способны самостоятельно передвигаться из-за алкогольного опьянения, но медицинская помощь им не требуется. Степень опьянения таких граждан будет определять полиция.

Напомним, что система вытрезвителей в России, существовавшая со времён СССР, была ликвидирована в 2011 году в рамках реформы МВД. Попытки вернуть вытрезвители неоднократно предпринимались, но до сих пор этого не произошло.

Ранее идею воссоздать в стране вытрезвители озвучивали и в Госдуме.