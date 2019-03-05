Немецкие СМИ назвали главный успех российской экономики после распада СССР

Журналист из Der Spiegel считает, что это IT-технологии, которые быстро развиваются в стране.

Автор немецкого журнала Der Spiegel Беньямин Биддер назвал процветающую IT-индустрию, вероятно, "самым знаменательным успехом российской экономики после распада Советского Союза". Он уточнил, что дела идут хорошо и в производстве оружия, и в сельском хозяйстве, однако, эти сферы поддерживаются субсидиями государства.

Биддер также добавил, что развитие IT-сферы во многом обусловлено тем, что со времён СССР в российских школах стали делать больший упор на точные науки, в частности на математику. Тем самым учителя закладывают основу для обучения будущих работников сферы информационных технологий. Кроме того, услуги программистов высоко ценятся на российском рынке труда. Так, в столице зарплаты представителей данной профессии примерно в три раза выше средних.

Из всего этого уже извлекли выгоду российские интернет-концерны, такие как поисковая система "Яндекс", холдинг Mail.Ru Group и социальная сеть "ВКонтакте". Биддер подчеркнул, что им удалось сдержать американских конкурентов-гигантов — Google и Facebook.

— Это заслуживает внимания ещё и по той причине, что ни одной другой европейской стране не удалось построить IT-концерны, способные конкурировать с компаниями из США, — пишет Der Spiegel.

Также журналист отметил, что в список 25 самых посещаемых сайтов мира, по данным "Симиларвеб" (SimilarWeb), вошло четыре российских IT-концерна. Между тем количество российских стартапов, которые рассматривают отечественный рынок как трамплин для выхода на мировой, стремительно возрастает.

Ранее Лайф писал об оценках развития современных технологий другим немецким изданием — Handelsblatt. Там посчитали, что на сегодняшний день Россия близка к тому, чтобы стать "великой IT-державой". Однако на данный момент на отечественном рынке пока не появился крупный глобальный игрок.