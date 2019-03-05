Огромный астероид пролетел недалеко от Земли

В следующий раз сближение этого небесного тела с нашей планетой произойдёт 9 сентября.

Огромный астероид 2015EG диаметром до 42 метров пролетел на расстоянии 441 тысячи километров от Земли, что чуть больше, чем расстояние от нашей планеты до Луны. Об этом сообщил интернет-портал Space.com со ссылкой на NASA.

Ещё раз сближение этого небесного тела с Землёй произойдёт 9 сентября, однако тогда он будет существенно дальше — в 63 миллионах километров от планеты. А 5 марта 2027 года астероид пролетит в 15 миллионах километров от планеты.

Как писал Лайф, ранее NASA назвало точную дату возможного столкновения астероида Апофис с Землёй.