Огромный астероид пролетел недалеко от Земли

Читайте также

Огромный астероид пролетел недалеко от Земли

22

Фото: © Pixabay

В следующий раз сближение этого небесного тела с нашей планетой произойдёт 9 сентября.

Огромный астероид 2015EG диаметром до 42 метров пролетел на расстоянии 441 тысячи километров от Земли, что чуть больше, чем расстояние от нашей планеты до Луны. Об этом сообщил интернет-портал Space.com со ссылкой на NASA.

Ещё раз сближение этого небесного тела с Землёй произойдёт 9 сентября, однако тогда он будет существенно дальше — в 63 миллионах километров от планеты. А 5 марта 2027 года астероид пролетит в 15 миллионах километров от планеты.

Как писал Лайф, ранее NASA назвало точную дату возможного столкновения астероида Апофис с Землёй.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×