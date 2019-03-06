Порошенко обвинили в использовании служебного положения для агитации

Действующий президент Украины Пётр Порошенко, а также подчинённые ему чиновники используют служебное положение для освещения его предвыборных тезисов. Тем же самым промышляют и другие власть имущие кандидаты на грядущих выборах, следует из отчёта неправительственной организации "Гражданская сеть "Опора".

— Отдельные кандидаты на пост президента имеют возможности для использования административных ресурсов в собственных избирательных интересах, — говорится в сообщении.

Приводится и список: Александр Вилкул — кандидат от "Оппозиционного блока", Руслан Кошулинский — кандидат от националистических сил, лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко и собственно Пётр Порошенко. Причём последний был признан ещё и самым активным кандидатом (инфографика ниже).

При этом общественники признают, что уследить за Порошенко непросто, ведь в его случае грань между выполнением обязанностей и агитацией очень размыта. Так, например, он провёл в феврале семь заседаний регионального уровня, что является его работой, но эта тема очень активно тиражировалась в СМИ, а сам украинский лидер освещал на встречах основы своей программы и давал предвыборные обещания.

Помимо того, были зафиксированы случаи, когда, находясь на обсуждении планов по развитию Львовской области, представители районных администраций и депутаты прямо призвали жителей голосовать за Порошенко.

Также удивительным образом совпали даты начала выборов и реализация социально значимых мер по индексации пенсий и монетизации субсидий, в которых своё непосредственное участие демонстрирует и нынешний лидер Украины, приписывая процесс получения выплат населением в свою пользу.

Но несмотря на все усилия удержать власть, в рейтингах народной любви не только лидирует, но и увеличивает свой отрыв другой кандидат — Владимир Зеленский.