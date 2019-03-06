Российские пранкеры развели спецпредставителя США по Венесуэле

Всего за пару недель молодым людям удалось найти доказательства не самой честной политики Соединённых Штатов в отношении Боливарианской Республики и узнать о планах на военное вторжение.

Известные своими неожиданными розыгрышами российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) в этот раз смогли связаться со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом от имени президента Швейцарии Ули Маурера и получили от него список счетов, которые "нужно" заблокировать, указания о дальнейших действиях и угрозы в случае их невыполнения.

Как рассказал телеканал "Россия 24" в своём сюжете, молодые люди в середине февраля связались с офисом Абрамса и запросили телефонный разговор от имени швейцарского президента, обозначив темы сотрудничества с США в сфере финансов и ситуацию в Венесуэле.

Разговор состоялся уже 19 февраля. В ходе него пранкеры сообщили, что швейцарская сторона не считает нарушением законодательства наличие частных счетов приближенных к президенту Венесуэлы Мадуро, а также счетов венесуэльских компаний типа государственной PVDSA.

В ответ на это Абрамс от имени Вашингтона фактически потребовал заблокировать эти счета, но доказательств необходимости такого шага не предоставил. Он даже пригрозил, что, когда Гуайдо придёт к власти в Венесуэле, а "деньги Мадуро уйдут" в банки за пределами Швейцарии, то США могут подать иск против правительства Маурера.

Пранкеры "сдались" под давлением и согласились на заморозку счетов, если будет прислана нужная документация, и попросили также помощь в налаживании контакта с оппозиционером Гуайдо. Собственно, после этого они получили список нужных фамилий и с ними связался "новый поверенный" от Венесуэлы в США Карлос Веккьо.

Затем от имени швейцарского лидера Вован и Лексус отправили Веккьо и Абрамсу списки счетов венесуэльских чиновников, которые якобы были обнаружены и заблокированы. Причём некоторым счетам были приписаны миллионные суммы, а имена чиновников выбирались из полученного от американского спецпредставителя документа и разбавлялись фантазией. Например, в список включён выдуманный Lexus Vovanial Bank Ltd.

Это сильно ободрило Абрамса, который, по словам молодых людей, остался очень доволен полученным документом и направил его в Минфин США, а Веккьо в свою очередь пообещал "держать в секрете" случившееся и поинтересовался, когда сможет "получить контроль" над заблокированными счетами.

После этого он продолжил выходить на связь с пранкерами и интересоваться ходом дел. Они ему сообщили, что обнаружили фонд Нурлана Байдильда Tender First (NurlanBaidilda Ltd), связанный с Мадуро, и пока не могут вывести средства из-за юридических тонкостей. Но пообещали: если Веккьо даст огласку ситуации — проблема решится.

Сказано — сделано. Посол согласился выступить публично и даже попросил черновик заявления, чтобы "не ошибиться". Получив его, он вышел на связь с агентством Bloomberg и дал по этому поводу интервью, а также разместил информацию о фонде NurlanBaidilda в "Твиттере".

Уже в марте, по словам пранкеров, случился ещё один телефонный разговор с Абрамсом, в ходе которого обсуждалось заседание Совбеза ООН по Венесуэле. В разговоре американский чиновник дал понять, что в планах США нет военного вторжения в Венесуэлу.