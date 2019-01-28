США приняли кандидатуру временного поверенного от оппозиции Венесуэлы

Госдепартамент признал временного поверенного в делах Венесуэлы в США Карлоса Альфредо Веккьо, чью кандидатуру предложил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Об этом сообщается в официальном заявлении госсекретаря Майка Помпео.

— Соединённые Штаты признали 25 января назначенного временным президентом Хуаном Гуайдо Карлоса Альфредо Веккьо в качестве временного поверенного <....> Господин Веккьо будет иметь полномочия в дипломатических делах в Соединённых Штатах от имени Венесуэлы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, после того как новый дипломат получит верительные грамоты, ему предстоит встреча с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом.

Ранее Лайф сообщал о том, что Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений, распорядился выслать из страны всех американских дипломатов и отозвал венесуэльских после того, как США выразили поддержку самопровозглашённому "президенту" Венесуэлы, лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.