Ученики томской школы для слабослышащих сняли видео с матерящимся педагогом

Как выяснилось, они уже давно жалуются на грубое обращение и некорректное поведение со стороны учителя.

Томские школьники записали видео с педагогом, которая не стесняется употреблять нецензурную брань по телефону прямо во время занятий. Причём ведёт женщина сразу пять предметов, рассказывает городской портал Tomsk.ru.

Издание отмечает, что видео снято на уроке биологии в 10-м классе в школе-интернате для слабослышащих №15, а на учителя уже жаловались и директору, и в департамент образования.

— Дети постоянно жалуются, что преподаватель не проводит уроки и заставляет изучать материалы самостоятельно, систематически оскорбляет и повышает голос на них. Учитель не воспринимает нормального поведения в обществе, отборный мат и высокий голос — её аргументы во всех спорах, как с родителями, так и с учениками, — приводит портал слова человека, знакомого с ситуацией.

И. о. директора школы Наталья Фролова рассказала журналистам, что видео было снято в ноябре, а она занимает должность только с 15-го числа прошлого месяца и не владеет всей информацией о конфликтах в школе. Департамент образования города обещал прокомментировать инцидент позднее.

Несколько недель назад другой громкий школьный инцидент произошёл в приморском городе Большой Камень. Там родители устроили самосуд над хулиганом — окунули пятиклассника головой в унитаз. Мальчик третировал весь класс, портил чужие вещи и избивал детей, одну девочку даже госпитализировали. Однако ребёнку из-за несовершеннолетия ничего не было, а вот на родителей обиженных детей завели дело.