Сын Кусто приедет в Приморье для спасения косаток и белух

Французский исследователь принял предложение губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Сын знаменитого французского исследователя океанов и морей Жака-Ива Кусто, защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто ответил властям Приморья и сообщил, что с их помощью хотел бы приехать в регион и помочь в спасении косаток и белух из бухты Средняя, сообщает РИА "Новости".

О своих намерениях Кусто сообщил в личном письме главе Приморского края Олегу Кожемяко.

— С вашей помощью я хотел бы посетить бухту Средняя вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, оценить состояние косаток и белух и помочь российским властям спланировать их реабилитацию и выпуск, — говорится в сообщении.

По мнению Жана-Мишеля Кусто, необходимо как можно раньше начать подготовку косаток и белух к выпуску из бухты Средняя. Свою обеспокоенность он объяснил тем, что последние сообщения СМИ о состоянии китов были неутешительными — здоровье животных могло существенно ухудшиться за последнее время.

Это письмо защитники животных специально продублировали и направили Правительству РФ "из-за срочности ситуации и текущих решений, принятых на федеральном уровне, о судьбе косаток и белух".

Отметим, что Жан-Мишель Кусто не первый знаменитый защитник окружающей среды, кто обеспокоен историей "китовой тюрьмы". Ранее Лайф писал, что Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в возвращении китов в дикую природу. Также обеспокоенность данным вопросом выразил и известный американский актёр Леонардо Ди Каприо.