Стоматолог и диетолог рассказали, как добиться "голливудской улыбки"

Помимо гигиены на белизну зубов влияет курение, наследственность, питание, качество воды, экология и даже нервные расстройства.

Главная причина, по которой желтеют зубы, это неправильная гигиена полости рта, однако существуют и другие факторы, рассказали "Вечерней Москве" стоматолог Тигран Григорян и диетолог Елена Соломатина.

— С пожелтевшей улыбкой рискуют столкнуться и курильщики... Негативно на зубы также влияют кофе, зелёный чай и вино. Если вышеперечисленным злоупотреблять и при этом не соблюдать гигиену полости рта, конечно, образуется налёт, придающий оттенок желтизны, — предупреждает читателей Григорян.

Эксперт уверен, что электронные сигареты имеют менее выраженный негативный эффект, а вот от обычных сигарет налёта не миновать уже через пару недель курения. Для качественной очистки полости рта специалист рекомендует приобрести прибор ирригатор, который вычищает труднодоступные места во рту. Ну и, конечно, регулярно посещать стоматологов. Лучше всего раз в полгода.

— Поддерживать уровень кальция можно с помощью кисломолочных продуктов. Богаты кальцием и сардины, даже консервированные. Из растительных источников хорошо подойдёт кунжут. Кальция в нём не меньше, чем в кисломолочных продуктах, — рассказала о микроэлементах, которые поддерживают здоровье зубов, диетолог Елена Соломатина.

Днём ранее Лайф сообщал об исследовании учёных из Колумбийского университета — они выяснили, что бактерии, которые водятся в полости рта у человека и вызывают парадонтит, ускоряют развитие рака кишечника.