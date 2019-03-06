Путин заявил, что обстановка на Ближнем Востоке остаётся сложной

Российский лидер отметил, что этот фактор негативно влияет в том числе и на нашу страну.

Обстановка на Ближнем Востоке и в ряде других регионов остаётся сложной, а сам Ближний Восток служит базой для активности террористических группировок. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговом заседании коллегии ФСБ.

— Почему об этом говорю? Потому что это отражается на нас, сохраняются здесь очаги насилия, нестабильности, — пояснил российский лидер.

Как писал Лайф, ранее Путин назвал проблемные зоны в Сирии.