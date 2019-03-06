На Украине апелляционный суд оставил Вышинского под арестом до 4 апреля

Находящемуся в СИЗО журналисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В Херсоне апелляционный суд оставил под арестом главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста Игоря Мокина.

По словам Мокина, в удовлетворении апелляции было отказано, решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Ранее городской суд Херсона продлил арест журналисту до 4 апреля.

Напомним, журналисту Кириллу Вышинскому был вручен обвинительный акт. По словам адвоката Андрея Доманского, это значит, что материалы дела направляются в суд.

Вышинский был задержан в украинской столице весной 2018 года. Журналиста обвинили в госизмене, а позже — в незаконном обороте оружия.

В РФ против следователя СБУ, ведущего следствие в отношении Вышинского, возбудили уголовное дело.