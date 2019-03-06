Британский эсминец начал сопровождать отряд российских кораблей в Ла-Манше

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Британский эсминец начал сопровождать отряд российских кораблей в Ла-Манше

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Фото: flickr/defenceimages

В состав российской группы входят фрегат "Адмирал Горшков", буксир "Николай Чикер", судно обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".

У берегов Британии эсминец этой страны сопровождает группу российских военных кораблей, которые проходят через Ла-Манш. Как сообщила пресс-служба британских ВМС, корабль Defender следит за российской группой. По словам капитана эсминца Ричарда Хьюитта, его команда совместно с натовскими союзниками продолжит наблюдение, чтобы убедиться, что соблюдаются все протоколы.

— Мы вместе с союзниками продолжим сопровождать российские корабли в международных водах у наших берегов, — сказал он.

В состав российской группы входят фрегат "Адмирал Горшков", буксир "Николай Чикер", судно обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама". Они вошли в Ла-Манш накануне.

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