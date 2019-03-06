В дагестанском детсаду отравились 14 малышей

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В дагестанском детсаду отравились 14 малышей

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Фото: © flickr.com/marktristan

Все дети помещены в больницу. Врачи поставили им диагноз "пищевая токсикоинфекция".

В детском саду в Магарамкентском районе Дагестана проводится доследственная проверка. Там отравились 14 воспитанников, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регионального Следственного управления СК РФ.

— По предварительным данным установлено, что 6 марта 14 детей детского сада после приёма пищи почувствовали недомогание, — цитирует агентство следователей.

Детям поставлен предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция".

Исследуется санитарно-гигиеническое состояние столовой дошкольного учреждения, опрашиваются лица, контролировавшие хозяйственное состояние детсада.

Ранее Лайф рассказывал, что из-за бактерий кишечной палочки в кефире и сметане почувствовали себя плохо дети сразу в пяти детсадах Брянска. Поставлял продукцию один производитель. А в том же Дагестане после Нового года отравились сразу 60 человек.

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