В дагестанском детсаду отравились 14 малышей

В детском саду в Магарамкентском районе Дагестана проводится доследственная проверка. Там отравились 14 воспитанников, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регионального Следственного управления СК РФ.
— По предварительным данным установлено, что 6 марта 14 детей детского сада после приёма пищи почувствовали недомогание, — цитирует агентство следователей.
Детям поставлен предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция".
Исследуется санитарно-гигиеническое состояние столовой дошкольного учреждения, опрашиваются лица, контролировавшие хозяйственное состояние детсада.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за бактерий кишечной палочки в кефире и сметане почувствовали себя плохо дети сразу в пяти детсадах Брянска. Поставлял продукцию один производитель. А в том же Дагестане после Нового года отравились сразу 60 человек.
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