Кандидат в президенты Украины Кривонос отказался от участия в выборах

Он заявил, что сейчас не время менять верховного главнокомандующего вооружённых сил страны.

Кандидат в президенты Украины и первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос отказался от участия в выборной гонке. Об этом он написал в "Фейсбуке".

— Сегодня в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразно изменение верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины, — говорится в публикации.

Стоит отметить, что именно несогласие с нынешним положением дел в обороне страны, по собственным словам Кривоноса, побудило его выдвинуться в президенты.

Как ранее писал Лайф, Кривонос призвал воспитывать в украинцах ненависть к России и вооружить жителей страны нарезным оружием.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.