Кандидат в президенты Украины Кривонос отказался от участия в выборах

Читайте также

Кандидат в президенты Украины Кривонос отказался от участия в выборах

3

Фото: © Facebook/Сергій Кривонос

Он заявил, что сейчас не время менять верховного главнокомандующего вооружённых сил страны.

Кандидат в президенты Украины и первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос отказался от участия в выборной гонке. Об этом он написал в "Фейсбуке".

— Сегодня в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразно изменение верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины, — говорится в публикации.

Стоит отметить, что именно несогласие с нынешним положением дел в обороне страны, по собственным словам Кривоноса, побудило его выдвинуться в президенты.

Как ранее писал Лайф, Кривонос призвал воспитывать в украинцах ненависть к России и вооружить жителей страны нарезным оружием.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×