Кандидат в президенты Украины Кривонос отказался от участия в выборах

Кандидат в президенты Украины и первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос отказался от участия в выборной гонке. Об этом он написал в "Фейсбуке".
— Сегодня в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразно изменение верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины, — говорится в публикации.
Стоит отметить, что именно несогласие с нынешним положением дел в обороне страны, по собственным словам Кривоноса, побудило его выдвинуться в президенты.
Как ранее писал Лайф, Кривонос призвал воспитывать в украинцах ненависть к России и вооружить жителей страны нарезным оружием.
Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.
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