"Единая Россия" проверит слова депутата о пенсиях для "тунеядцев"

На ближайшем заседании комиссии партии "Единая Россия" по этике будут рассмотрены высказывания волгоградского депутата Гасана Набиева о том, что небольшие пенсии в России получают только тунеядцы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

— Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах "Единой России", — приводится заявление главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

В свою очередь замсекретаря генерального совета партии, ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко сообщил, что сделанные Набиевым заявления не относятся к позиции партии и вызвали совершенно "справедливое возмущение".

Ранее Лайф сообщал, что на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы депутат Гасан Набиев заявил, что в проблемах малоимущих граждан виноваты они сами и их тунеядство.