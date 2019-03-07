Кандидату Тимошенко предложили взятку за отказ от участия в выборах на Украине

Генпрокуратура Украины задержала двух людей, которые пытались вручить мужчине $187 тысяч.

На Украине задержали двух человек, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко, сообщил в "Фейсбуке" генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

По его словам, злоумышленники предложили претенденту на пост главы государства 187 тысяч долларов. Против них завели дело о препятствовании осуществлению избирательного права.

Как ранее писал Лайф, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко потребовала от президента Петра Порошенко снять с выборов её однофамильца. Она заявила, что похожее имя кандидата хотят использовать, чтобы отнять у неё часть голосов избирателей.

Напомним, нового главу государства на Украине будут выбирать 31 марта 2019 года.