Су-27 перехватил самолёт-разведчик США у границ России — видео

Российский истребитель Су-27 перехватил иностранный самолёт-разведчик над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, у границ России летал принадлежащий США RC-135. После появления Су-27 он удалился, и борт вернулся на аэродром базирования.

Как ранее писал Лайф, 6 марта 2019 года вблизи границ РФ заметили ещё три разведывательных самолёта, два из них — недалеко от Калининградской области, один — у берегов Крыма.