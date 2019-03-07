Москвичам стало проще записывать детей на приём к врачу

Пользоваться обновлённой услугой смогут семьи, где все дети имеют московский полис ОМС и прикреплены к одному участку.

Власти Москвы усовершенствовали услугу "Запись на приём к врачу". Теперь пользователи портала mos.ru могут записать в больницу одновременно нескольких детей.

Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, родителям не придётся заполнять отдельную форму на каждого ребёнка, как было раньше. Ранее для того, чтобы записать детей к врачу, к примеру, на 14:00 и 14:12, приходилось заполнять форму как на одного, так и на другого ребёнка, но пока родитель выполнял эту процедуру, нужное время могло быть занято.

— В итоге он был вынужден записывать ребёнка на более поздний или ранний приём или даже на другой день, — говорится в сообщении.

При этом записываться к узкопрофильным специалистам нужно отдельно. Перенести или отменить запись можно как для всех детей одновременно, так и для каждого в отдельности. Пользоваться усовершенствованной услугой смогут семьи, где все дети имеют полис ОМС, выданный в Москве, и прикреплены к одному участку.