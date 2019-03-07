Прямая трансляция: В Московском зоопарке грустит манул, ожидая прихода весны

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Прямая трансляция: В Московском зоопарке грустит манул, ожидая прихода весны

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В Московском зоопарке грустит манул. Лайф ведёт прямую трансляцию.

Хищник ждёт прихода весны, а её всё нет и нет.

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