"Полный аут". Топ-менеджер "Газпрома" обматерил подчинённых из-за газопровода

Член правления газовой компании устроил разнос из-за недостроенного газопровода в Ленинградской области.

Топ-менеджер "Газпрома" Сергей Прозоров обматерил подчинённых из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области. Аудиозапись с закрытого совещания публикует портал 47news.

Как отмечается, на собрании присутствовало около 30 управленцев компании. Согласно некоторым данным, совещание прошло ещё 10 января 2019 года. По словам Прозорова, в руководстве знали о нарушениях при строительстве объектов в регионе и, в частности, об исчезновении части газопровода в городе. Член правления газовой компании назвал ситуацию в Приозерске полным аутом.

— Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича (Миллера, главы "Газпрома". — Прим. ред.). А вы *** не смотрите, а на кой ляд вы все нужны? <…> Кто визировал, кто смотрел? Вы, явно *** не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом, — сказал он в ходе совещания.

Топ-менеджер рассказал, что испытывал "неудобство, дискомфорт и расстройство" во время инспекции по объектам, которые строятся в Ленобласти. По его словам, ситуация на стройплощадках сравнима с разрухой 90-х годов. Такое впечатление у него сложилось, поскольку он увидел "незаконченные заборы, ворота и дыру сзади, чтобы всё тырить".

— Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы. Я не могу понять ваших дальнейших действий. <...> Почему до сих пор не убираем потенциальную проблему, что стырят её остатки? Чего сидим ждём? Ну, мать вашу так! — отругал подчинённых Прозоров.

Заканчивая совещание, Прозоров заявил, что будет оформлять протокол по итогам встречи, и добавил, что ситуацию о пропавшей газовой трубе на контроле держит глава "Газпрома" Алексей Миллер.