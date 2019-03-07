Плюшевая Земля Илона Маска побывала на борту корабля "Союз"

Мягкая игрушка, принадлежащая предпринимателю, исполняет роль не только талисмана, но и "высокотехнологического индикатора невесомости".

Маленькая плюшевая игрушка в виде Земли, которая сначала побывала на Международной космической станции (МКС), была доставлена на борт российского корабля "Союз", сообщил в своём аккаунте в Twitter канадский астронавт Давид Сен-Жак. Именно он принёс мягкую игрушку с американского частного корабля Crew Dragon, производством которого занималась компания SpaceX , основанная Илоном Маском.

— Сегодня я посещаю "Союз". Другой космический корабль, но те же самые законы физики, — написал Сен-Жак от лица игрушки.

Сообщается, что плюшевая Земля, принадлежащая американскому инженеру и предпринимателю Илону Маску, сыграла роль "высокотехнологического индикатора невесомости".

Ранее Лайф писал о том, что на МКС отправился манекен персонажа фильмов "Чужой" Элен Рипли. На куклу прикрепили сенсорные датчики, которые в дальнейшем планируется использовать на астронавтах.