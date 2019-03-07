Подавился монетой. Подмосковные врачи спасли жизнь годовалому малышу

Читайте также

Подавился монетой. Подмосковные врачи спасли жизнь годовалому малышу

1392

Фото: © Pixabay/marionbrun

Годовалый ребёнок поступил в больницу с симптомами удушья, но медики сработали оперативно и спасли ему жизнь.

В подмосковном Щёлково врачи районной больницы спасли жизнь годовалому младенцу с симптомами удушья, сообщили Лайфу в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

При обследовании медики обнаружили в горле у ребёнка инородный предмет, затруднявший дыхание. В экстренном порядке врачи с помощью медицинских инструментов извлекли вещь, которой оказалась 50-копеечная монета.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев публично поблагодарил коллег за профессионализм и сообщил, что в данный момент ребёнок в полном порядке.

— Сейчас маленький пациент выписан из больницы домой. Благодарю коллег за профессионализм и желаю малышу крепкого здоровья, — пояснил Матвеев.

<p>Фото: пресс-служба Минздрава РФ по Московской области</p>

Ранее Лайф писал, как московские доктора спасли жизнь маленькой девочке, поступившей в медицинский центр с разрывом аорты. Тогда врачи Морозовской больницы впервые провели подобную операцию ребёнку.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×