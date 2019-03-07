Жириновский рассказал Лайфу, в чём главная проблема 8 Марта

Депутат прошёлся и по другим праздникам, в частности высказался про Новый год и 23 Февраля.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отвечая на вопрос Лайфа, рассказал, в чём заключается главная проблема Международного женского дня. По его словам, праздник 8 Марта связан с весной, напрямую с женщинами, но у молодых людей не всегда есть девушка.

— Ему в этот день некому дарить цветы, — сказал Жириновский. — Иногда мальчик в том возрасте, что ему не хочется уже внимание обращать, что мама там есть, бабушка. Найдёт, конечно, с кем общаться, но проблема вот в этом заключается, что хотелось бы, чтобы пара образовалась.

Прошёлся депутат и по другим праздникам. Он отметил, что все они начинаются с Нового года, но радоваться тут нечему — "в новом году вы все станете старше". 23 Февраля, День защитника Отечества, по словам Жириновского, больше связан с войной.

— Это важный праздник, хорошо. Но это всё-таки защитник Отечества: он должен был воевать или будет воевать, и это может быть трагедией, — резюмировал лидер ЛДПР.

Завтра отмечается Международный женский день. В связи с праздником в России грядут три выходных дня.