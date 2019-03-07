Белый дом оправдал оговорку Трампа про "Тима Эппла"

Президент США на публичном совещании забыл фамилию генерального директора Apple. Причём это происходит с ним не в первый раз.

В Белом доме своеобразно отреагировали на инцидент с Дональдом Трампом, который забыл, как зовут генерального директора Apple Тима Кука, обратившись к нему как "Тим Эппл". В расшифровке встречи на сайте президентской администрации казус оправдали тем, что Трамп таким образом "отметил, в какой компании работает Тим Кук".

К слову, это не первый случай, когда Трамп забывает имя предпринимателя. Ранее он назвал исполнительного директора Lockheed Martin Мариллин Хьюсон — Мариллин Lockheed.