Были в коробке. В Египте нашли утерянные артефакты Тутанхамона

Теперь у археологов спустя много лет появилась возможность раскрыть новые секреты, которые связаны с "золотым фараоном".

Сотрудники хранилища Луксорского музея в Египте нашли недостающие детали миниатюрной модели лодки фараона Тутанхамона. Они почти полвека — с 1973 года — считались утерянными, сообщает издание Live Science.

Речь идёт о тех артефактах, которые были найдены археологом и египтологом из Великобритании Говардом Картером. Именно он в 1922 году открыл гробницу Тутанхамона в Долине Царей близ Луксора.

В коробке, которую нашли в музее, оказались деревянная мачта и другие элементы миниатюрной модели лодки. Их клали в гробницы, чтобы усопшие могли в загробном мире перемещаться по воде и заниматься рыбалкой.

По словам сотрудника музея, археолога Мохаммеда Атва, находка является удивительным открытием за всю его карьеру. Он добавил, что спустя много лет появилась возможность раскрыть новые секреты, которые связаны с "золотым фараоном" Тутанхамоном.