Норвежские лыжники "избили" российских коллег — видео

От скандинавов "досталось" Александру Большунову и Сергею Устюгову. Правда, боли они не почувствовали.

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо, Сондре Фоссли, Петтер Нортуг и Шур Рёте стали участниками шоу, в котором им предлагалось ударить по боксёрской груше, к которой была прикреплена фотография одного из соперников. Об этом сообщает NRK Sport.

Любопытно, но Клебо выбрал фотографию Александра Большунова, а не Сергея Устюгова, с которым у него случился небольшой конфликт во время чемпионата мира в Зеефильде.

Ещё один скандинав, Фоссли, выбрал "для избиения" именно Устюгова.