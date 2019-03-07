Климкин назвал Крым "худшей версией России"

По словам главы украинского МИД, жителей полуострова якобы регулярно вызывают в ФСБ, а сами они боятся выходить из дома.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым является "худшей версией России". Слова политика цитирует "Укринформ".

По его словам, Москва "не смогла превратить оккупированную территорию" в настоящую Россию.

— Это намного худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома, — сказал Климкин.

Жители полуострова, по версии киевского политика, якобы регулярно вызываются в ФСБ, где их запугивают. Он также заявил, что жителями Крыма становятся многие россияне, имеющие криминальное прошлое.

Напомним, Крым стал частью России 18 марта 2014 года после референдума, проведённого на фоне кризиса на Украине. Самого Климкина уже приглашали на полуостров, чтобы он мог лично увидеть происходящее в Крыму.