Александра Емельяненко оштрафовали и лишили прав

Кисловодский суд оштрафовал и лишил водительских прав на полтора года бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко за отказ после ДТП пройти медосвидетельствование по требованию полиции.

Как сообщает ТАСС, сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

Ранее Лайф писал, что пьяного Емельяненко задержали в Кисловодске. В суде спортсмен признал, что сел за руль нетрезвым. Однако, по словам Александра, он не оказывал сопротивление при задержании.

Также Емельяненко рассказал, что его спровоцировали сотрудники полиции.