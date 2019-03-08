Глава корпорации SpaceX Илон Маск оценил российскую космическую технику и обратил внимание на ракету-носитель "Ангара". Об этом он написал в "Твиттере".

Комментарий главы Space X стал ответом на статью портала Arstechnica.com, в которой авторы сравнили его корабль с российским "Союзом" и назвали Dragon 2 (Crew Dragon) "кораблём будущего".

— У России — отличная ракетная техника и наилучший из имеющихся сейчас двигателей, — заметил Маск в ответ.

При этом он добавил, что версия ракеты-носителя "Ангара", предназначенная для многократного использования, "будет великолепной".

Напомним, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблём Dragon 2 (Crew Dragon) состоялся 2 марта. На следующий день корабль пристыковался к МКС.