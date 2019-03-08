Медведев поздравил россиянок с 8 Марта с борта самолёта

Глава правительства пожелал женщинам провести праздник в кругу самых близких и дорогих людей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил всех россиянок с Международным женским днём. Причём свое поздравление он записал на борту самолёта Ил-96. Видеообращение глава кабмина выложил на своей странице в "Фейсбуке".

Медведев отметил, что изначально праздник имел политическую подоплёку, однако о ней уже давно забыли, а сегодня это день, когда хочется поздравить своих близких женщин.

— В такой день женщинам принято дарить цветы и говорить самые тёплые слова. Вот и я хотел бы сделать это, находясь, правда, в несколько необычных условиях — на борту самолёта. Тем не менее я посчитал правильным, чтобы это поздравление было записано и вы его получили, — добавил премьер.

Глава правительства пожелал женщинам провести праздник в кругу самых близких и дорогих людей, а само 8 Марта напоминает не только "восьмёрку", но и символ бесконечности.

— Я хотел бы, чтобы хорошее настроение, забота близких продолжались для вас не только 8 Марта, а бесконечно, то есть постоянно, — заявил Медведев.

Всех россиянок с праздником ранее поздравил президент страны Владимир Путин.