Головин заявил, что дело Кокорина и Мамаева затянулось

При этом футболист выразил мнение, что его коллеги виновны, а само преступление его повергло в шок.

Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин в беседе с журналистами заявил, что расследование по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева слишком затянулось.

— Я был в шоке от того, что произошло. Понятно, что парни виноваты в том, что сделали, но всё происходящее сейчас — это точно ненормально, дело сильно затянулось, — сказал Головин.

Он отметил, что в своём родном городе неоднократно видел пьяные драки, однако там в дальнейшем не было такого долгого расследования со сроками и арестами.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы за драку с водителем телеведущей Первого канала. Также у спортсменов произошёл конфликт с чиновником Минпромторга и руководителем НАМИ. В начале февраля суд продлил им арест до 8 апреля.