Истребитель МиГ-21 индийских ВВС потерпел крушение

Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение в штате Раджастхан. Как пишет газета Times of India, ссылаясь на заявление военного ведомства, пилот благополучно катапультировался.
Как отмечается, крушение произошло практически после вылета воздушного судна с авиабазы вблизи города Биканера. Самолёт должен был выполнить плановый полёт.
На месте работают полицейские, а также специальная комиссия, которая намерена установить точную причину крушения.
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