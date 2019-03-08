Истребитель МиГ-21 индийских ВВС потерпел крушение

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Истребитель МиГ-21 индийских ВВС потерпел крушение

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Фото: © AP Photo/Anupam Nath

Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение в штате Раджастхан. Как пишет газета Times of India, ссылаясь на заявление военного ведомства, пилот благополучно катапультировался.

Как отмечается, крушение произошло практически после вылета воздушного судна с авиабазы вблизи города Биканера. Самолёт должен был выполнить плановый полёт.

На месте работают полицейские, а также специальная комиссия, которая намерена установить точную причину крушения.

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